AEW | Kris Statlander difende con successo l’AEW Women’s Title dopo uno scontro epico con Toni Storm
La AEW ha regalato una serata di grande wrestling con WrestleDream, ma alla fine della notte la campionessa è rimasta la stessa. Kris Statlander ha difeso il titolo contro “Timeless” Toni Storm, ex campionessa mondiale AEW decisa a riconquistare il titolo. Ma di fronte a lei c’era una Statlander determinata, che ha lottato duramente per arrivare in cima e senza alcuna intenzione di cedere la vetta. Death is not ready for "Timeless" Toni Storm as she challenges @CallMeKrisStat for the AEW Women's World Championship! Watch #AEWWrestleDream on HBO Max PPV pic.twitter.com7p70gQN5YO — All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2025 Il match ha avuto un’atmosfera da grande evento: entrambe hanno avuto ingressi speciali e il pubblico era diviso, sostenendo con entusiasmo sia Toni Storm che Kris Statlander. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
