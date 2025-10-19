La AEW ha regalato una serata di grande wrestling con WrestleDream, ma alla fine della notte la campionessa è rimasta la stessa. Kris Statlander ha difeso il titolo contro “Timeless” Toni Storm, ex campionessa mondiale AEW decisa a riconquistare il titolo. Ma di fronte a lei c’era una Statlander determinata, che ha lottato duramente per arrivare in cima e senza alcuna intenzione di cedere la vetta. Death is not ready for "Timeless" Toni Storm as she challenges @CallMeKrisStat for the AEW Women's World Championship! Watch #AEWWrestleDream on HBO Max PPV pic.twitter.com7p70gQN5YO — All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2025 Il match ha avuto un’atmosfera da grande evento: entrambe hanno avuto ingressi speciali e il pubblico era diviso, sostenendo con entusiasmo sia Toni Storm che Kris Statlander. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kris Statlander difende con successo l’AEW Women’s Title dopo uno scontro epico con Toni Storm