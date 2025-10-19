Adomavicius continua la crescita Gigante buono della porta Interista

Inter, il settore giovanile si conferma fucina di talenti internazionali, e l’ultimo nome ad accendere i riflettori è quello di Henrikas Adomavicius, un portiere lituano classe 2009 che sta bruciando le tappe con impressionante rapidità. Nonostante i suoi soli 16 anni, Adomavi?ius è già considerato il presente e, soprattutto, il L'articolo Adomavicius, continua la crescita Gigante buono della porta Interista proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Adomavicius, continua la crescita Gigante buono della porta Interista

