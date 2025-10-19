Adi Brindisi si internalizzi il servizio | 230 operatori da stabilizzare e stop alle proroghe

BRINDISI – Dopo giorni di dibattito sull'assistenza domiciliare integrata (Adi) di Brindisi, la Uil Fpl interviene sulla questione respingendo le recenti polemiche: "Le notizie circolate in questi giorni ripetono questioni già ampiamente affrontate e chiarite in ogni dettaglio". La mappatura del.

