Addio mamma Erasmus la prof che inventò i viaggi studio all’estero

Repubblica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a 91 anni Sofia Corradi, pedagogista di Roma Tre. Disse: “Ho provato a rendere migliore il futuro dei giovani”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Addio mamma Erasmus, la prof che inventò i viaggi studio all’estero

addio mamma erasmus profMorta la professoressa Sofia Corradi, nota come 'mamma Erasmus' - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come 'mamma Erasmus' in quanto ideatrice del programma che ha ... Lo riporta ansa.it

addio mamma erasmus profAddio a “mamma Erasmus”: è morta Sofia Corradi, ideatrice del programma di mobilità studentesca - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’Università Roma Tre. Secondo tecnicadellascuola.it

addio mamma erasmus profAddio a Sofia Corradi, la "Mamma Erasmus" che ha cambiato l'università europea - Aveva 91 anni, nel 1957 ideò gli scambi culturali tra gli studenti e la possibilità di far valere anche gli esami sostenuti all'estero ... Lo riporta lasicilia.it

