Addio mamma Erasmus la prof che inventò i viaggi studio all’estero

È morta a 91 anni Sofia Corradi, pedagogista di Roma Tre. Disse: “Ho provato a rendere migliore il futuro dei giovani”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Addio mamma Erasmus, la prof che inventò i viaggi studio all’estero

