Addio anche a te non ci crediamo Lutto nella musica se ne va un grande protagonista
Il mondo della musica è in lutto. A soli 48 anni se n’è andato uno degli artisti più amati di una dei gruppi più conosciuti e seguiti degli ultimi anni. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram: “Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro cuore pulsante”. Un messaggio breve e potentissimo che ha subito fatto il giro dei social. Nel tributo, i Limp Bizkit ricordano Sam Rivers con parole che ne fotografano l’anima artistica e umana: “Sam Rivers non era solo il nostro bassista – era pura magia”, “la calma nel caos”, fino al saluto finale “Riposa sereno, fratello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
