Addio al caos nei gruppi WhatsApp | arriva la menzione collettiva ma non tutti potranno usarla
WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo in cui comunichiamo nei gruppi, introducendo una funzione che molti attendevano da tempo: la possibilità di menzionare tutti i membri con un solo tag. Ma c’è un colpo di scena. La nuova menzione @tutti, non sarà accessibile a tutti allo stesso modo. La piattaforma ha infatti deciso di introdurre regole differenziate in base alla dimensione del gruppo, riservando questa potente funzionalità agli amministratori quando i partecipanti superano una certa soglia. L’obiettivo della menzione @tutti è permettere di notificare istantaneamente tutti i membri di un gruppo con un singolo comando, eliminando la necessità di taggare manualmente ogni singolo partecipante. 🔗 Leggi su Screenworld.it
