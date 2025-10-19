Addio ad Antonio Muscio primo rettore dell' Università di Foggia

È scomparso all’età di 82 anni Antonio Muscio, primo rettore nella storia dell’Università di Foggia. Ha guidato l’Ateneo dauno per nove anni, dal 1999 al 2008. A maggio del 2014, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gli aveva conferito il titolo accademico di ‘professore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

