Addio ad Antonio Muscio primo rettore dell' Università di Foggia

19 ott 2025

È scomparso all’età di 82 anni Antonio Muscio, primo rettore nella storia dell’Università di Foggia. Ha guidato l’Ateneo dauno per nove anni, dal 1999 al 2008. A maggio del 2014, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gli aveva conferito il titolo accademico di ‘professore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

