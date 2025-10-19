Addio a Sam Rivers | la morte a 48 anni del cuore pulsante dei Limp Bizkit

Il mondo del rock e del nu-metal è in lutto per la scomparsa di Sam Rivers, bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit, morto all’età di 48 anni. La notizia è stata comunicata dalla band stessa attraverso un toccante post sui social media, che ha descritto Rivers come “ il battito del cuore ” del gruppo, lasciando fan e colleghi nello shock e nel dolore. “ Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco “, hanno scritto i Limp Bizkit nell’annuncio ufficiale. “ Sam Rivers non era solo il nostro bassista – era pura magia. Il ritmo sotto ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

