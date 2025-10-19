Addio a Martine Brochard la diva francese adottatata dall' Italia Aveva 81 anni

È morta Martine Brochard, attrice francese di nascita, italiana d'adozione, che da tempo si era ritirata nella sua casa di Morlupo, vicino Roma, dove si è spenta dopo lungo tempo lontana dalle scene. Accanto c'era il figlio, Ferdinando Ceriani, regista teatrale. Nata a Parigi il 2 aprile 1944, aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina classica e attrice, debuttando sul grande schermo con registi del calibro di François Truffaut, che la diresse in “Baci rubati” (1968). Ma è in Italia, dove si trasferì nel 1970, che trovò la sua seconda patria e la definitiva consacrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

