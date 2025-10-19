Addio a Mamma Erasmus l' ideatrice dei viaggi studio all' estero

È morta a Roma, all'età di 91 anni, Sofia Corradi. Professoressa ordinaria di Scienze dell'educazione all'Università Roma 3, era conosciuta come "mamma Erasmus" in quanto ideatrice del programma che ha portato e continua a portare in giro per l'Europa migliaia di giovani studenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

