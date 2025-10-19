addio a ilario zamagna funerale a martorano

Fondatore dell’azienda Zamagna Italia e noto imprenditore cesenate, Ilario Zamagna è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato a causa di una patologia pregressa che si è aggravata nell’ultimo periodo. Insieme alla moglie Maria Giulia Battistini, nel 1960 ha fondato l’azienda ‘Zamagna’, che inizialmente si occupava di arredamento per l’esterno e arredo classico per l’interno, grandi passioni di Ilario che ha trasmesso ai figli, cresciuti con lui in azienda. Negli anni ’90 hanno fatto l’ingresso in azienda Luca e Susanna, i figli di Ilario, oggi alla guida dell’azienda rinominata ‘ Zamagna Italia ’ e la struttura aziendale ha intrapreso un nuovo corso, specializzandosi su complementi d’arredo per interno con un design ed uno stile moderno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

