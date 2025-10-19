Ad Halloween c' è Random una festa a caso e ci si veste a caso
Venerdì 31 ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno va in scena Random una festa a caso edizione Halloween. Ci si veste a caso, la musica viene pescata a caso.e vengono distribuiti anche dei gadget. Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni compiuti. è obbligatorio esibire un documento di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
