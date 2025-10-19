Acrobazie e show all’Halloween Carnival Marlia la festa più grande d’Italia

Lucca, 19 ottobre 2025 – Lucida Mansi tornerà a danzare tra le ombre, i Ghostbusters daranno la caccia ai fantasmi nella Grotta di Pan e, per la prima volta, il pubblico potrà varcare la soglia del Sottosopra di Stranger Things. Sarà una notte da brividi quella del 31 ottobre a Villa Reale di Marlia, per la trentunesima edizione di Halloween Celebration Carnival, la più grande festa di Halloween d’Italia. Dalle 16 alle 2 di notte, oltre 500 artisti – tra acrobati, musicisti, attori e performer – trasformeranno i sedici ettari del parco in un regno di spettacoli, musica e magia, con 13 chapiteaux circensi, sei aree musicali coperte e un caleidoscopio di performance tra street art, danza e teatro visionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

