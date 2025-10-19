Acido ialuronico | come te nessuno mai

Vanityfair.it | 19 ott 2025

La sua capacità idratante non ha eguali: L’acido ialuronico è ancora leader tra gli ingredienti più efficaci e sicuri. In cosmetica si evolve in tipologie e pesi molecolari, e in medicina estetica ha diverse applicazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

