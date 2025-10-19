Acf Arezzo trasferta amara per le città amaranto
Arezzo, 19 ottobre 2025 – . L'Hellas Verona cala il tris e sancisce la sconfitta dell'ACF Arezzo. Ultima partita prima della pausa nazionale. L'ACF Arezzo è in trasferta, ospite dell'Hellas Verona. Le città amaranto puntano a portare avanti la striscia positiva iniziata la scorsa settimana contro il Frosinone, conquistando 3 punti importanti che permetterebbero loro di scavalcare in classifica proprio le padrone di casa. HELLAS VERONA – ACF AREZZO Hellas Verona: Valzolgher, Colobo, Peretti (Montesi 61'), Crespi (Zanoni 87'), Marchetti, Begal (Casellato 74'), Licco, Lepera, Silvioni (Mancuso 74'), Maffei (Salvi 61'), Corsi A disposizione: Casarasa, Mancuso, Montesi, Casellato, Capucci, Croin, Zanoni, Salvi, Hoydal All. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Campionato Under 14 1a giornata: AREZZO-TAVARNELLE 7-34 Campionato Under 16 1a giornata: AREZZO-TAVARNELLE 21-31 Esordio con il botto per i nostri ragazzi del settore giovanile In trasferta a Castiglion Fiorentino le squadre Under 14 e Under 16 - facebook.com Vai su Facebook
vs | | info biglietteria e accrediti stampa per assistere alla trasferta in Toscana. Stadio Comunale "` " ? Sabato , ore 17:30 ?https://carpicalcio.it/comunicati/arezzo-ac-carpi-biglietteria-2/ - X Vai su X
Acf Arezzo, trasferta amara per le città amaranto - Arezzo, 19 ottobre 2025 – Acf Arezzo, trasferta amara per le città amaranto. Si legge su lanazione.it
Trasferta amara per la SBA, vince Don Bosco 77-71 - Gli amaranto, a lungo in vantaggio nel corso della partita, si smarriscono nei minuti finali del match e si ... Secondo teletruria.it
Acf Arezzo: battuta di arresto per la primavera. Vittoria per le under 15 e under 17 - La trasferta a Milano interrompe la serie di risultati positivi per la squadra di Mister Merola, costretta ad arrendersi al ... Si legge su msn.com