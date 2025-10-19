Accusato di aver partecipato a una rapina nel supermercato | condannato

BRINDISI - Avrebbe partecipato all'assalto a mano armata presso un supermercato, a Ceglie Messapica, il 6 novembre 2024: è stato condannato a cinque anni di reclusione, in abbreviato. La sentenza del gup Vittorio Testi del tribunale di Brindisi risale a martedì 14 ottobre 2025. Giuseppe Semeraro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

