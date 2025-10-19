Accordo da 90 milioni di dollari con Houston Kevin Durant è il giocatore Nba più pagato di sempre
Grazie ad una estensione biennale con gli Houston Rockets dal valore di 90 milioni di dollari, Kevin Durant diventa il giocatore con i maggiori guadagni nella storia Nba. Lo scrive il New York Post Kevin Durant ha guadagnato in carriera quasi 600 milioni di dollari. Il 15 volte All-Star Nba ha infatti raggiunto un accordo per un’estensione biennale del valore di 90 milioni di dollari con i Rockets, che include una player option per la stagione 2027-28, come ha confermato a Espn il suo socio d’affari Rich Kleiman. L’intesa è di circa 30 milioni in meno rispetto all’estensione massima da 120 milioni su due anni, alla quale Durant — 37 anni — avrebbe avuto diritto dopo il suo trasferimento estivo dai Phoenix Suns. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
