Accoltellato nel piazzale | il fendente mortale mentre soccorreva il fratello l' ultimo gesto di Hekuran

Gli oggetti e gli affetti che costituivano il mondo familiare di Hekuran Cumani, ucciso a 23 anni con un fendente alla gola in un piazzale universitario di Perugia, sono rimaste al loro posto, silenti, in attesa di un ritorno che non avrà luogo.La sua vita è stata stroncata nella notte da un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

