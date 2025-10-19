Accoltellato e ucciso a 23 anni indagati per rissa i giovani protagonisti della lite in cui è morto Hekuran
Un primo atto giudiziario importante, che mette un punto nell’indagine per la morte di Hekuran Cumani: l’avviso di garanzia per il reato di rissa a carico di alcuni dei giovani che hanno partecipato ai fatti che tra venerdì e sabato hanno portato alla morte del 23enne di Fabriano.Gli altri punti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
