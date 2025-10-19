Accetta le condizioni della Russia o Putin distruggerà l’Ucraina | il retroscena del FT sul vertice Trump-Zelensky

Un vertice burrascoso, con toni spesso alzati dal presidente americano e un sostanziale ammonimento: l’Ucraina deve accettare le condizioni russe per la pace nel conflitto iniziato nel 2022 o Vladimir Putin “la distruggerà”. Parola di Donald Trump, almeno secondo il retroscena del Financial Times ricostruito attraverso la testimonianza dei ben informati sui fatti, che hanno parlato di un vertice alla Casa Bianca di venerdì ancora più problematico per Volodymyr Zelensky di quanto trapelato inizialmente. Un flop per Zelensky. Se già in partenza la valutazione del vertice alla Casa Bianca non era lusinghiera per il capo di Stato ucraino, ritrovatosi respinto sulla richiesta di fornitura dei preziosi missili Tomahawk, quanto ricostruito dal quotidiano della City di Londra presenta un quadro a tinte fosche. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Accetta le condizioni della Russia o Putin distruggerà l’Ucraina”: il retroscena del FT sul vertice Trump-Zelensky

