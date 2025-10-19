AC Carpi-Ascoli lunedì 20 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decimo turno nel girone B della Serie C che si chiude con in campo l’Ascoli di Tomei di scena contro l’AC Carpi.  Gli emiliani con 14 punti fatti sono nel gruppo immediatamente seguente al trio di testa, e sono reduci da 2 vittorie consecutive. Il tecnico Cassani sta portando avanti il lavoro di Serpini con un gruppo giovane con individualità giovani e interessanti. Marchigiani . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

ac carpi ascoli luned236 20 ottobre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - AC Carpi-Ascoli (lunedì 20 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Altri contenuti sullo stesso argomento

ac carpi ascoli luned236CARPI CALCIO. ARCOPINTO: “CONTRO L’ASCOLI SENZA AVERE PAURA” - Nel video l’intervista ad Alessio Arcopinto, attaccante Ac Carpi Le ultime due vittorie con Perugia e Bra hanno fatto decollare la stagione del Carpi, che da quarto in classifica è atteso lunedì sera ... Lo riporta tvqui.it

ac carpi ascoli luned236Pronostico Athletic Carpi vs Ascoli – 20 Ottobre 2025 - Allo Stadio Sandro Cabassi, il 20 Ottobre 2025 alle 20:30, si ... Riporta news-sports.it

Carpi, risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Cristian Serpini - L’AC Carpi rende noto che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Sig. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ac Carpi Ascoli Luned236