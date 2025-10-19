Abusi etilici nella notte anche un 13enne trasportato al pronto soccorso

ANCONA – Interventi nella notte da parte del personale sanitario che ha prestato soccorso a tre persone che avevano abusato di bevande alcoliche. La prima segnalazione è arrivata dalla galleria Dorica, dove un 13enne residente nell’hinterland è stato visto barcollare e poi cadere in terra, dando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

