Aborto ansia e disturbi alimentari | il percorso di rinascita di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli presenta “Solo quello che rimane”, la sua autobiografia in uscita il 21 ottobre per Sperling & Kupfer. Nel libro, l’ex opinionista televisiva si racconta usando sette romanzi come spunti di riflessione. Tra i passaggi più intensi, il riferimento a L’evento di Annie Ernaux per parlare di un aborto subito a 24 anni, durante la relazione con Paolo Bonolis, che avrebbe poi segnato la loro vita insieme: «Essere madre era sempre stato il mio sogno. Da allora ho accumulato errori su errori». La separazione e il rapporto con Bonolis. I due si sono separati due anni fa. Nonostante la rottura, il rapporto rimane sereno: «Abitiamo vicini, le porte di casa sono una accanto all’altra. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Aborto, ansia e disturbi alimentari: il percorso di rinascita di Sonia Bruganelli

