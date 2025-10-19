A Vienna con le nipoti per imparare il valzer | cronaca di un weekend faticoso ma romantico
In una storica scuola di danza per imparare i passi del famoso valzer di Strauss nell'anno del suo duecentesimo compleanno, mentre la città impazza di iniziative, concerti e mostre dedicate al compositore austriaco. Ecco come è andata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
A Vienna con le mie nipoti per imparare a ballare il valzer: cronaca di un weekend faticoso (ma romantico) - Il 2025 è l’anno gusto per imparare il valzer: a Vienna duecento anni fa nasceva di Johann Strauss II che riuscì a far ballare tutta la città al famoso ritmo in tre/quarti che, da allora, è diventato ... Riporta vanityfair.it