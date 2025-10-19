A Vienna con le nipoti per imparare il valzer | cronaca di un weekend faticoso ma romantico

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una storica scuola di danza per imparare i passi del famoso valzer di Strauss nell'anno del suo duecentesimo compleanno, mentre la città impazza di iniziative, concerti e mostre dedicate al compositore austriaco. Ecco come è andata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

