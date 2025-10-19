A Torino arriva il vero autunno con precipitazioni temperature in calo e tante nuvole | le previsioni meteo

Non ci sono buone notizie per chi sperava che anche la seconda parte di ottobre regalasse ancora qualche giornata di sole e caldo. A Torino e in Piemonte, infatti, almeno fino a mercoledì 22 ottobre bisognerà fare i conti con maltempo, precipitazioni e temperature che non andranno oltre i 13. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sport Channel 214. . Avellino a caccia di riscatto: arriva la Reale Mutua Torino L'Avellino Basket va caccia del riscatto: domani al PalaDelMauro (ore 18) arriva la Reale Mutua Torino. I biancoverdi di Maurizio Buscaglia cercano i primi due punti casaling - facebook.com Vai su Facebook

Arriva a #Torino “Occhio agli occhi”, la campagna nazionale di #screening gratuiti promossa dal Comitato Macula ETS, dedicata alla #prevenzione delle #maculopatie, tra le principali cause di ipovisione dopo i 50 anni. - X Vai su X

Musica live a Torino, Mengoni, Negramaro e Salmo inaugurano l’autunno pop e «made in Italy» - Tra i più attesi ci sono Elisa, De Gregori, Giorgia, Pezzali e i Pinguini ... Si legge su torino.corriere.it

Addio estate: il weekend segna il vero arrivo dell’autunno - Le temperature caleranno sensibilmente, soprattutto al Nord e nelle zone interne, con notti più fresche e mattine che ... iodonna.it scrive