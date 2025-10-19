A Stefano Donnarumma Fs il premio Niaf a Washington

Il riconoscimento per "il ruolo cruciale svolto nella trasformazione delle infrastrutture italiane" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Stefano Donnarumma (Fs) il premio Niaf a Washington

Garantire legalità e sicurezza nei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Questi i temi del Protocollo d’Intesa tra #Carabinieri e @fsitaliane, firmato oggi dal Com. Gen. Salvatore Luongo e dall’AD e DG Stefano Donnarumma ? http://carabinieri.it - X Vai su X

Gruppo FS: l'ad Donnarumma riceve il premio speciale NIAF - La NIAF (National Italian American Foundation) ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS ... Riporta iltempo.it

Fs, all’ad Donnarumma il premio speciale Niaf - La National Italian American Foundation (NIAF) ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, il Premio “Dea Roma” come Leader ... Scrive corriere.it

Donnarumma "FS hanno know-how per contribuire a sviluppi futuri Usa" - La NIAF ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS ... stream24.ilsole24ore.com scrive