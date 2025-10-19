A Stefano Donnarumma Fs il premio Niaf a Washington

Il riconoscimento per "il ruolo cruciale svolto nella trasformazione delle infrastrutture italiane" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

a stefano donnarumma fs il premio niaf a washington

