A Savarna le campane tornano a suonare in ricordo di don Nicolò

Ravennatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state inaugurate le nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: un dono che arriva grazie alla mobilitazione della parrocchia di San Romualdo, del Rotary Eclub Distretto 2072 e del comitato promotore della nascente associazione intitolata a Don Nicolò Giosuè, parrocco della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

L'organo dei crociati rinvenuto a Betlemme è tornato a suonare - Sepolto per otto secoli, l’organo dei crociati rinvenuto a Betlemme è tornato a suonare. Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Savarna Campane Tornano Suonare