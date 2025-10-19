A Savarna le campane tornano a suonare in ricordo di don Nicolò
Sono state inaugurate le nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: un dono che arriva grazie alla mobilitazione della parrocchia di San Romualdo, del Rotary Eclub Distretto 2072 e del comitato promotore della nascente associazione intitolata a Don Nicolò Giosuè, parrocco della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
