A San Siro Pioli è sempre On fire | applausi e cori per l’ex allenatore del Milan al suo ritorno

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima volta da avversario per il tecnico, accolto con affetto dal pubblico rossonero in una serata carica di emozioni e significato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A San Siro Pioli è sempre "On fire": applausi e cori per l’ex allenatore del Milan al suo ritorno

