A Roma si corre la Mezza Maratona Gualtieri | Oltre 22mila iscritti

Roma, 19 ottobre 2025 – “La Mezza Maratona è stata un grande successo: con oltre 22mila iscritti e il 72% di partecipanti provenienti dall’ estero, è la conferma che Roma è tra le Capitali mondiali degli eventi podistici. In appena due anni questa manifestazione è cresciuta in modo straordinario offrendo agli atleti, oltre al palcoscenico storico culturale più bello del mondo, un’organizzazione eccellente e anche la tutela della salute con i check up gratuiti offerti dal Policlinico Gemelli. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo nuovo importante risultato’’. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

