A Rieti assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket | muore l'autista colpito da un mattone
La tragedia dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, terminata con la vittoria dei toscani: già durante il match tensione tra i tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
