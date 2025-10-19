A Rieti assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket | muore l'autista colpito da un mattone

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, terminata con la vittoria dei toscani: già durante il match tensione tra i tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

