A quanti punti di distacco da Alcaraz può portarsi Sinner con il torneo di Vienna Lo spagnolo non giocherà in settimana

Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza del Vienna Open 2025 da favorito principale per il titolo, dopo essersi imposto nel Six Kings Slam (torneo esibizione, non ufficiale) di Riad battendo in finale Carlos Alcaraz e aggiudicandosi il montepremi da 6 milioni di dollari. L'azzurro si trasferirà adesso in Europa per affrontare l'ultima fase della stagione, quella dei tornei indoor. Il 24enne pusterese è atteso nella capitale austriaca per giocare l'evento ATP 500 in programma da lunedì 20 a domenica 26 ottobre, con la concreta possibilità di raccogliere un bottino prezioso nell'inseguimento alla leadership del ranking mondiale.

