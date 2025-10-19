a pontedera vis decimata ma bisogna andare a punti

Siamo già all’emergenza. Due difensori centrali e tutta la fantasia fra centrocampo e trequarti. Domani a Pontedera la Vis si presenta spogliata di cinque giocatori fra squalifiche (Di Paola) e infortuni (Paganini, Di Renzo, Tonucci e Giovannini). Per tutti, noie muscolari: polpaccio per l’ultimo della serie, Denis Tonucci. E il problema diffuso fa sospettare che ci sia qualche relazione col fondo del nuovo campo di Villa Fastiggi. Stellone non scarta l’ipotesi, pur evidenziando che il sintetico del V-Park è parente stretto di quello del Benelli. Comunque sia, domani al Mannucci (ore 20,30), la Vis è chiamata a una forte reazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

