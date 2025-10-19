A passeggio con il cane si perde nella fitta vegetazione

Smarrito nella fitta vegetazione. Un ragazzo uscito insieme al suo cane. Le ricerche sono partite nel tardo pomeriggio di sabato quanto a Prato Favale, nel comune di San Polo dei Cavalieri, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Tivoli, con il supporto del personale del nucleo Saf oltre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

Leggi l'articolo - Paura a Valdilana, il racconto: “Un lupo sulla strada, eravamo a passeggio con il cane” - facebook.com Vai su Facebook

Violentata e rapinata mentre porta a passeggio il cane: è caccia all'aggressore della 60enne - È stata un’alba da incubo per una donna di sessant’anni, residente nella zona di Tor Tre Teste a Roma, derubata e abusata mentre passeggiava con il suo cane in un’area verde del quartiere. Lo riporta ilgiornale.it

Trento, a passeggio col cane trovano un serpente nel cortile - È accaduto poco prima delle 22 di giovedì 31 luglio quando la coppia ha notato un serpente nel cortile di un ... Come scrive rainews.it

Accoltellato mentre porta a passeggio il cane a Chiaia: 19enne colpito al fegato, operato d’urgenza - Secondo una prima ricostruzione, il 19enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei mentre portava a passeggio il cane e colpito con una coltellata; indagano i carabinieri. fanpage.it scrive