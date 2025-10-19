A Novara arriva la Panisciata solidale

Mercoledì 5 novembre a Novara arriva l'appuntamento con la Panisciata solidale organizzata dall'associazione Sbulloniamo insieme Aps.L'appuntamento è alle 20 al Circolo della Paniscia di via Perazzi.Il costo della cena è di 30 euro e il ricavato andrà a supportare i progetti dell'associazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it