A Mosorrofa suggestiva rievocazione storica per celebrare San Demetrio
In un sabato dal tempo instabile è ritornata quest’anno la rievocazione storica di Mosorrofa. La festa di San Demetrio al tempo dei Borboni, rivivere la storia per capire il presente. La cronaca di questa incredibile giornata è Pasquale Andidero, presidente del comitato di quartiere di Mosorrofa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
