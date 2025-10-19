A Milano il torneo di Burraco per una socialità fuori dalle logiche di consumo | Servono luoghi di aggregazione

“Qualcuno ha una location per ospitare il nostro prossimo torneo?”. Il post pubblicato da Burraco Milano su Instagram qualche giorno fa ha scatenato decine di commenti, condivisioni, offerte di aiuto. Una richiesta semplice, quasi banale: uno spazio per ritrovarsi. Ma a Milano, oggi, anche questo può diventare un problema. Dietro la ricerca di una sala per un torneo di carte c’è una questione che riguarda molti: una città che sembra fatta solo per chi può permettersela, dove anche un momento di socialità popolare deve passare tra burocrazia, affitti e concessioni negate. Burraco Milano è nata quasi per caso, da un gruppo di amici stanchi della solita routine dei locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Milano il torneo di Burraco per una socialità fuori dalle logiche di consumo: “Servono luoghi di aggregazione”

Approfondisci con queste news

SPORT • Al via l’11ª edizione del TORNEO AUTUNNO Memorial Goggia. Attesi quasi 400 atleti, 16 squadre: le più lontane da Roma, Milano e Lugano Stadio Mario Battaglini, Rovigo – Domenica 19 ottobre 2025 Un torneo che unisce sport, memoria e futu - facebook.com Vai su Facebook

Paulo #Dybala a Milano per il torneo ‘Oysho Premier Padel’: l’incontro con i campioni #Tapia e #Coello ? La Joya: “Gioco poco a padel, lo faccio solo in vacanza. La racchetta regalata da Tapia? L’ho usata, ma non è cambiato molto…” #ASRoma - X Vai su X

Milano, la mania del burraco e il torneo di Maurizio Cattelan: il dress code a tema per entrare nella «society». «Anche Cracco è un appassionato» - C’è la lista d’attesa per partecipare a Burraco Society, torneo ideato da Paride Vitale, titolare, molto creativo, di ... Riporta milano.corriere.it

Burraco-mania a Milano: esploso il nuovo fenomeno anche tra i VIP - Il burraco è per molti sinonimo di giocatori anziani e tornei durante il pomeriggio nei bar di paese, eppure nell’ultimo periodo ha riscosso maggior successo tra i giovani milanesi. Si legge su 105.net

Da Ilaria D’Amico a Carlo Cracco, esplode a Milano la burraco-mania (anche tra i giovani): tutti i tornei di carte sold-out - Milano – Quando si pensa al burraco la mente rievoca sempre le stesse immagini stereotipate: le imprecazioni di un gruppo di anziani giocatori, gli oziosi pomeriggi nei bar di paese e i tornei di ... Si legge su ilgiorno.it