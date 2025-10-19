A me piacciono quelle zone dei piedi che stanno chiuse esco pazzo Fai sentire | Rosa Chemical annusa i piedi della sua partner a Ballando Con Le Stelle

La passione di Rosa Chemical per i piedi ormai è nota quasi a livello nazionalpopolare, soprattutto a chi seguiva la trapstar ben prima dei suoi esordi televisivi. Non si contano le reference e le citazioni all’interno dei suoi testi proprio sull’argomento tabù, che lui è stato capace di sdoganare con autoironia e classe. Rosa Chemical aveva già portato sotto l’attenzione del pubblico più vasto della televisione italiana, quello di Sanremo nel 2023, l’attitude a scrivere testi espliciti, quindi non stupisce la sua ultima dimostrazione in prima serata a Ballando Con le Stelle, rimbalzata su tutti i social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

