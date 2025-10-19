A lezione di soccorso Le piazze si riempiono sui teli si imparano le ’manovre salvavita’
I dati alla mano sono una testimonianza: ogni anno, infatti, sono circa 400 mila le persone in Europa che muoiono per arresto cardiaco improvviso. Il 70% di questi avviene in presenza di altre persone che potrebbero iniziare subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ciò accade solo in circa il 15% dei casi, perché chi è accanto non si sente in grado di intervenire. Una buona formazione permette di salvare delle vite e per questo proprio ieri il 118 è sceso in piazza per sensibilizzare e insegnare a tutti come poter effettuare le manovre necessarie a salvare una vita. In occasione di " Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare " le piazze di Cento, Codigoro, Portomaggiore e Ferrara hanno ospitato infermieri e ambulanze del Servizio di Emergenza Territoriale dell’AUSL di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CORSO POPOLAZIONE 2025 Ieri, Mercoledì 15 Ottobre, si è svolta la prima lezione del corso di primo soccorso rivolto alla popolazione. Siete stati davvero numerosi e la vostra decisione di partecipare è un gesto di generosità verso chi vi sta accanto perch - facebook.com Vai su Facebook
Il 118 scende in piazza: lezioni e dimostrazioni - La settimana della rianimazione cardiopolmonare", era presente e a disposizione della popolazione un presidio del 118, con tanto di man ... Da msn.com
Migliaia di piemontesi per l’Open Day Anpas: il volontariato del soccorso riempie le piazze - Dalle dimostrazioni di primo soccorso ai giochi per bambini, una giornata di festa e impegno civile che ha coinvolto tutto il Piemonte in nome della solidarietà ... Segnala giornalelavoce.it