I dati alla mano sono una testimonianza: ogni anno, infatti, sono circa 400 mila le persone in Europa che muoiono per arresto cardiaco improvviso. Il 70% di questi avviene in presenza di altre persone che potrebbero iniziare subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ciò accade solo in circa il 15% dei casi, perché chi è accanto non si sente in grado di intervenire. Una buona formazione permette di salvare delle vite e per questo proprio ieri il 118 è sceso in piazza per sensibilizzare e insegnare a tutti come poter effettuare le manovre necessarie a salvare una vita. In occasione di " Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare " le piazze di Cento, Codigoro, Portomaggiore e Ferrara hanno ospitato infermieri e ambulanze del Servizio di Emergenza Territoriale dell’AUSL di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A lezione di soccorso. Le piazze si riempiono, sui teli si imparano le ’manovre salvavita’