a lampedusa due migranti morti e 14 in gravi condizioni

Alcuni dei migranti giunti a Lampedusa in gravi condizioni verranno trasferiti in strutture sanitarie più attrezzate, a bordo di due elicotteri a supporto, uno in arrivo da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presente a Lampedusa. Sono 14 le persone ritenute gravi, e per tre di queste è stato necessario procedere all'intubazione. Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri. I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall'isola. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

