A Gaza schermaglie navali Hamas | non ce ne andiamo Transizione a guida Egitto
Netanyahu esorta a riconsegnare gli ostaggi uccisi. I tagliagole: serve tempo. Vance atteso in Israele. L’Onu studia la «Forza» che avrà poteri nella Striscia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Nella notte anche Israele ha ratificato il piano Trump su Gaza, ultime schermaglie nei territori - facebook.com Vai su Facebook
Il blocco navale imposto da Israele, acque di Gaza off limits dal 2009 - Risale al gennaio del 2009 il blocco navale imposto ufficialmente da Israele su Gaza, durante l'operazione Piombo Fuso. tg24.sky.it scrive
Flotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino: alle 2 della notte si fermerà. Israele accusa: “Controllati da Hamas”Flotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino ... - Meloni: “Flotilla si fermi, se forza mette a rischio il piano Usa” – E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a chiedere alla Flotilla di fermarsi “accettare una delle diverse proposte ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Dal 7 ottobre 2023 a oggi: come la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato il Medio Oriente - Due anni dopo il massacro del gruppo palestinese, il Medio Oriente mostra un volto profondamente cambiato. Da today.it