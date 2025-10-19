A Foggia un pranzo dell’amicizia per vincere la solitudine

Foggiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica diversa, fatta di sorrisi, abbracci e parole semplici, ma capaci di unire. Oggi, 19 ottobre, nella Chiesa di San Giovanni di Dio a Foggia, si è tenuto un pranzo dellamicizia organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, che ha riunito oltre sessanta persone tra volontari - alcuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Foggia Pranzo Dell8217amicizia Vincere