A Chieti Scalo il nuovo corso di teatro della Music & Art International Academy con il regista Massimo Di Michele
La Music & Art International Academy apre ufficialmente le porte al mondo della recitazione e lancia il nuovo corso di teatro con il regista e attore teatino Massimo Di Michele.Le lezioni si terranno a Chieti Scalo nei locali della parrocchia SS. XII Apostoli, in via Capestrano. Il corso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
++LADRI++ in fuga a Chieti Scalo, in due arrestati dopo un inseguimento a Dragonara Nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Un brindisi con d'Annunzio al Caffè Letterario a Chieti Scalo - Il Centro Studi Dannunziani e Patriottici organizza presso il Caffè Letterario Dannunziano "Duca Minimo" in Via Pescara a Chieti Scalo l'evento culturale ed enogastronomico "Un Brindisi ... Lo riporta agenziastampaitalia.it
Si riaccendono focolai alla MagMa: Vigili del fuoco costretti a un nuovo intervento - I Vigili del Fuoco di Chieti nella notte sono stati costretti a intervenire di nuovo presso lo stabilimento della MagMa, allo Scalo. Da rainews.it
Incendio ditta Chieti: Protezione Civile, non uscire di casa - Si invita la popolazione nell'area circostante a chiudere le finestre e a uscire dalle abitazioni solo ... Segnala ansa.it