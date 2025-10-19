L’edizione 2025 del Gran Premio di Australia di MotoGP si terrà tra la fine della notte e la primissima mattina europea di domenica 19 ottobre. Come sempre, verrebbe da dire, perché la differenza di fuso orario tra il Vecchio Continente e il Paese down under è la più marcata in assoluto nell’arco dell’intera stagione. Le classi formative, saranno invece nel cuore della nottata. Il magnifico contesto di Phillip Island, palcoscenico dell’evento dal 1997 dopo aver organizzato due edizioni ante litteram nel 1989 e 1990, è uno dei più difficili in assoluto. Soprattutto a causa dell’asfalto, particolarmente esigente con gli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2025: programma gara, differita in chiaro