A che ora la F1 su TV8 oggi GP USA 2025 | programma gara differita in chiaro

Il Gran Premio degli Usa 2025 di F1 si disputerà nella prima serata europea di domenica 19 ottobre. Sarà la quarantaseiesima edizione iridata dell’appuntamento, la tredicesima a tenersi nel Circuit of the Americas di Austin. Attenzione, si parla di 46 edizioni se ci si riferisce alla denominazione della gara, ma le competizioni in terra statunitense sono molte di più! È sufficiente pensare all’epoca contemporanea, nella quale Miami e Las Vegas organizzano un GP tutto loro. In passato la stessa dinamica ha riguardato anche altre città, quali Los Angeles, Detroit e Dallas. Infine, non bisogna dimenticare come la 500 miglia di Indianapolis abbia ufficialmente fatto parte del Mondiale dal 1950 al 1960. 🔗 Leggi su Oasport.it

