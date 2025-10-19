A 91 anni ci lascia Sofia Corradi generatrice dell’Erasmus che ha armonizzato l’istruzione europea

Ieri, su il denaro.it, Sandro Gozi, parlamentare europeo, già sottosegretario nei Governi Renzi e Gentiloni, ha ricordato Corradi scrivendo: “Sofia Corradi ci lascia, ma l’Europa che ha contribuito a costruire resta viva nei milioni di studenti che, grazie a lei, hanno imparato a sentirsi europei. La mamma Erasmus ha trasformato un’idea in un ponte tra generazioni e nazioni. Un’eredità che continuerà a unire l’Europa”. Oggi nell’all’ambito del mio blog dedicato alle mie esperienze cognitive, riprendo il tema. Il suo nome è strettamente connesso alla crescita impetuosa del capitale umano europeo nelle competenze di alto livello, che grazie a lei nasce addirittura nel 1976, con il primo progetto pilota che portò poi all’Erasmus, dando sfogo alle prospettive temporali behind e future nel vasto spazio della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it