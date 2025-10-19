7mila dollari a pallina? Il gelato giapponese che profuma d’Italia e fa impazzire i miliardari

Mangereste mai un gelato che costa circa 13 mila euro? Se la risposta è no, allora non potete godervi il byakuya, il gelato più costoso al mondo che costa l’incredibile cifra di 6.696 dollari per una singola pallina. Creato dall’azienda giapponese Cellato, questo dessert straordinario ha appena conquistato il Guinness World Record nella categoria dei gelati più costosi, stabilendo un nuovo standard per l’eccellenza culinaria ad alto budget. A prima vista, il prezzo potrebbe sembrare una follia. Ma quando si scoprono gli ingredienti che compongono questa creazione, il costo inizia ad acquistare senso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

