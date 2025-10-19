7ª Giornata di Serie A | Milan batte la Fiorentina in rimonta Leao decisivo dal dischetto

Leao firma la rimonta del Milan con una doppietta, decisivo il rigore al 86? nella 7ª Giornata di Serie A. La 7ª Giornata di Serie A ha regalato emozioni forti e colpi di scena, con il match tra Fiorentina e Milan che si è rivelato uno dei più avvincenti del turno. Allo stadio Artemio Franchi, i rossoneri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale e conquistato tre punti fondamentali grazie a una doppietta di Rafael Leao, che ha firmato il gol vittoria su rigore nei minuti finali. Primo tempo: equilibrio e intensità. La partita si è aperta con un buon ritmo da entrambe le squadre. La Fiorentina ha cercato di imporre il proprio gioco con un possesso palla ordinato, mentre il Milan ha risposto con rapide ripartenze orchestrate da Modric e Leao. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

