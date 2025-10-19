40 secondi porta al cinema una storia vera che non si deve dimenticare quella di Willy Monteiro Duarte
Nel 2024 il maggiore incasso per un film italiano è andato a Il ragazzo dai pantaloni rosa, che ha superato i 9 milioni di euro al botteghino. Che 40 secondi sia perciò il lavoro successivo prodotto da Roberto Proia non è un caso. Anche se, stando alle parole del produttore, a metterci lo zampino è stata una casualità oltre al talento da parte del regista e sceneggiatore Vincenzo Alfieri. Proia è stato anche sceneggiatore del film diretto da Margherita Ferri sul caso di Andrea Spezzacatena, quindicenne bullizzato e condotto al suicidio, un progetto che ha portato sul grande schermo una storia che ha coinvolto emotivamente e attivamente il pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
