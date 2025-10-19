3DS DSi nds-bootstrap v2.90 | Miglioramenti per Flashcard Video e Molto Altro!

Buone notizie per tutti gli appassionati di homebrew su Nintendo DS, DSi e 3DS! RocketRobz ha appena rilasciato nds-bootstrap v2.9.0, un aggiornamento significativo per il software che permette di eseguire le ROM di Nintendo DS e DSi (e homebrew) in modo nativo, senza emulatori. Integrata nella versione TWiLight Menu++ v27.18.0, questa release introduce una serie di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, specialmente per gli utenti che utilizzano flashcard e per giochi con contenuti video. Come Aggiornare. Aggiornare è semplice: Scarica il file .7z o .zip dall’ pagina delle release ufficiale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net