3DS ctrmus 0.53 | Il Lettore Musicale per Nintendo 3DS Si Aggiorna

La scena homebrew per Nintendo 3DS continua a prosperare, e uno dei suoi gioielli, ctrmus, il lettore musicale open-source, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento: la versione 0.5.3. Questo aggiornamento minore, che segue la v0.5.2, introduce principalmente miglioramenti al sistema di compilazione e una correzione di bug mirata, rendendo l’esperienza d’uso ancora più solida. Cosa è Cambiato nella v0.5.3. Le novità principali di questa release sono: Sistema di Build Ottimizzato: Le “actions” ora compilano automaticamente il codice sia all’apertura di una Pull Request che in fase di merge, garantendo maggiore stabilità e coerenza nel codice. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net